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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

Быстрый выезд на дом компьютерного мастера сразу же после звонка.

Бесплатная консультация

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Схема сотрудничества

 

Консультация

Заказ услуг по телефону или онлайн через сайт

Бесплатная диагностика

В течении 60 минут наш мастер уже на месте

Цена

Согласование стоимости услуг. Начало работ.

Исправная техника

Вы получаете исправный компьютер/ноутбук и бланк БСО

Ваши выгоды

 

Выезд на дом

Быстрый выезд на дом компьютерного мастера сразу же после звонка.

 

Железная гарантия

Выполняем взятые на себя обязательства в срок от 6 до 12 месяцев.

Честные цены

Не накручиваем цены и не придумываем поломки!

 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 24/7

Работаем для Вас ежедневно и круглосуточно.

Компьютерная помощь на дому

AdminSервис оказывает срочную профессиональную поддержку всем, у кого возникают проблемы с компьютером или ноутбуком.

Звоните и заказывайте компьютерную помощь на дому – мы все делаем быстро, недорого и на совесть!

В наши услуги входит ремонт компьютеров/ноутбуков любой сложности. Вызывайте скорую компьютерную помощь, если:

  • нужно установить Windows/антивирус/другие программы;
  • возникли проблемы с интернетом;
  • залили/уронили ноутбук;
  • техника отказывается включаться;
  • нарушены разные функции (видео, звук, картинка);
  • нужно восстановить стертые файлы;
  • ПК атакуют вирусы;
  • хотите подключить принтер/другие устройства
  • нужна удалённая помощь и компьютерная помощь онлайн

Мы осуществляем компьютерную помощь с выездом на дом в день обращения. Просто свяжитесь с нами – через 1 час специалист прибудет по вашему адресу, а через пару часов вы уже сможете использовать свой компьютер/ноутбук для работы, или других целей!

Эффективная компьютерная помощь от квалифицированных мастеров AdminSервис

В нашей команде работают профессионалы своего дела с большим опытом ремонта Asus, Acer, Apple, Samsung, Lenovo, HP, Sony и других популярных/редких марок. Цена на услуги зависит от нескольких факторов, включая время, необходимое на устранение неполадок, а также количество/стоимость требуемых комплектующих.

Обращайтесь к нам, и вы получите:

  • решение любой проблемы за короткий срок;
  • оснащение техники лицензионным ПО/фирменными запчастями;
  • ясные отчеты с отражением цен на виды проведенных работ/купленных деталей;
  • гарантийный срок 6-12 месяцев, в течение которого мы выполним обязательства.

Вы можете воспользоваться консультацией менеджера удаленно, если вам потребовалась компьютерная помощь. Онлайн-поддержка носит информационный характер – только после проведения анализа поломки на дому мастер сможет выявить ее причину, рассчитать бюджет на починку.

 

НАШИ ЦИФРЫ

Свяжитесь с нами, чтобы уточнить информацию по вашему вопросу,
заказать бесплатный выезд и диагностику по Москве/области!

компьютерной техники отремонтировано в 2018 году

лет честной и успешной работы

профессиональных мастеров в штате

благодарных клиентов

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Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено