Схема сотрудничества

Компьютерная помощь на дому
AdminSервис оказывает срочную профессиональную поддержку всем, у кого возникают проблемы с компьютером или ноутбуком.
Звоните и заказывайте компьютерную помощь на дому – мы все делаем быстро, недорого и на совесть!
В наши услуги входит ремонт компьютеров/ноутбуков любой сложности. Вызывайте скорую компьютерную помощь, если:
- нужно установить Windows/антивирус/другие программы;
- возникли проблемы с интернетом;
- залили/уронили ноутбук;
- техника отказывается включаться;
- нарушены разные функции (видео, звук, картинка);
- нужно восстановить стертые файлы;
- ПК атакуют вирусы;
- хотите подключить принтер/другие устройства
- нужна удалённая помощь и компьютерная помощь онлайн
Мы осуществляем компьютерную помощь с выездом на дом в день обращения. Просто свяжитесь с нами – через 1 час специалист прибудет по вашему адресу, а через пару часов вы уже сможете использовать свой компьютер/ноутбук для работы, или других целей!
Эффективная компьютерная помощь от квалифицированных мастеров AdminSервис
В нашей команде работают профессионалы своего дела с большим опытом ремонта Asus, Acer, Apple, Samsung, Lenovo, HP, Sony и других популярных/редких марок. Цена на услуги зависит от нескольких факторов, включая время, необходимое на устранение неполадок, а также количество/стоимость требуемых комплектующих.
Обращайтесь к нам, и вы получите:
- решение любой проблемы за короткий срок;
- оснащение техники лицензионным ПО/фирменными запчастями;
- ясные отчеты с отражением цен на виды проведенных работ/купленных деталей;
- гарантийный срок 6-12 месяцев, в течение которого мы выполним обязательства.
Вы можете воспользоваться консультацией менеджера удаленно, если вам потребовалась компьютерная помощь. Онлайн-поддержка носит информационный характер – только после проведения анализа поломки на дому мастер сможет выявить ее причину, рассчитать бюджет на починку.