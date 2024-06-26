Схема сотрудничества

Компьютерная помощь на дому

AdminSервис оказывает срочную профессиональную поддержку всем, у кого возникают проблемы с компьютером или ноутбуком.

Звоните и заказывайте компьютерную помощь на дому – мы все делаем быстро, недорого и на совесть!

В наши услуги входит ремонт компьютеров/ноутбуков любой сложности. Вызывайте скорую компьютерную помощь, если:

нужно установить Windows/антивирус/другие программы;

возникли проблемы с интернетом;

залили/уронили ноутбук;

техника отказывается включаться;

нарушены разные функции (видео, звук, картинка);

нужно восстановить стертые файлы;

ПК атакуют вирусы;

хотите подключить принтер/другие устройства

нужна удалённая помощь и компьютерная помощь онлайн

Мы осуществляем компьютерную помощь с выездом на дом в день обращения. Просто свяжитесь с нами – через 1 час специалист прибудет по вашему адресу, а через пару часов вы уже сможете использовать свой компьютер/ноутбук для работы, или других целей!

Эффективная компьютерная помощь от квалифицированных мастеров AdminSервис

В нашей команде работают профессионалы своего дела с большим опытом ремонта Asus, Acer, Apple, Samsung, Lenovo, HP, Sony и других популярных/редких марок. Цена на услуги зависит от нескольких факторов, включая время, необходимое на устранение неполадок, а также количество/стоимость требуемых комплектующих.

Обращайтесь к нам, и вы получите:

решение любой проблемы за короткий срок;

оснащение техники лицензионным ПО/фирменными запчастями;

ясные отчеты с отражением цен на виды проведенных работ/купленных деталей;

гарантийный срок 6-12 месяцев, в течение которого мы выполним обязательства.

Вы можете воспользоваться консультацией менеджера удаленно, если вам потребовалась компьютерная помощь. Онлайн-поддержка носит информационный характер – только после проведения анализа поломки на дому мастер сможет выявить ее причину, рассчитать бюджет на починку.